В Подмосковье открыли Всероссийскую «Вахту памяти — 2025», в которой приняли участие свыше 1100 человек со всего региона. От городского округа Серпухов на мероприятие отправились маргеловцы, юнармейцы, участники военно-патриотического объединения «Слава» и военно-патриотического клуба «Армеец» из Протвина.

Торжественную церемонию провели в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Для нас большая честь, что старт Всероссийской „Вахты памяти — 2025“ проходит в Подмосковье. Я хочу поблагодарить членов поисковых отрядов за их титанический труд», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

За прошедший сезон поисковики Московской области совершили свыше 380 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны. Из них 94 — в Подмосковье. На территории России и союзных государств волонтеры обнаружили останки 388 воинов и установили судьбы 19 бойцов, 376 Героев захоронили со всеми почестями, нашли родственников 10 человек.

В 2025 году члены поисковых отрядов планируют провести свыше 300 экспедиций: 90 на территории региона и 10 — по проекту «Битва за Москву». Помимо этого, запланировали 50 уроков мужества.

Екатерина Швелидзе наградила отличившихся участников поисковых отрядов, вместе обсудили планы на предстоящий сезон. Для гостей мероприятия организовали экскурсию по парку «Патриот».

Отметим, что в регионе сегодня функционируют 113 поисковых отрядов и 12 поисковых объединений. Это «Поисковое движение России», региональное отделение ДОСААФ России, Российское военно-историческое общество, Союз поисковых отрядов.