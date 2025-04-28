Делегация из города-побратима в КНР побывала в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминск прибыла делегация из города-побратима Фошань Китайской Народной Республики. Гости побывали в картинной галерее, на занятии участников клуба «Активное долголетие» и на концерте в Центральном дворце культуры «Звезда».

Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Наро-Фоминской картинной галерее делегации представили произведения местных художников.

Во дворце культуры «Звезда» они познакомились с участниками программы «Активное долголетие». В это время пенсионеры осваивали приемы живописи.

Далее делегация побывала на культурной программе. Местные творческие коллективы исполнили китайские песни и танцы. Также участники мероприятия обменялись сувенирами и сделали коллективное фото.

«Дружественные связи между Наро-Фоминском и Фошанем, как и между Россией и Китаем в целом, имеют вековую историю, уходящую корнями в далеко прошлое. В современном мире, когда геополитическая обстановка требует сплоченности и взаимопонимания, дружба между нашими народами приобретает особое значение», — сказал начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.