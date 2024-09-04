Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 6 сентября

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Три лесных пожара потушили в Подмосковье 3 сентября. Они произошли в Ступине, Пушкино и Шатуре. Огонь ликвидировали 74 пожарных. В ближайшие дни в регионе установится четвертый класс опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, все выявленные 3 сентября пожары потушили в день обнаружения.

С 4 по 6 сентября в регионе спрогнозировали четвертый класс опасности. При этом 4 сентября в Волоколамском, Дмитровском и Талдомском лесничествах установится третий.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 26 градусов дне и опустится до 11 ночью. Ожидается безоблачная погода, без осадков.

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