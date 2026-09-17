Детскую лабораторию открыли в парке «Волхонка» в Ногинске

Новое многофункциональное пространство парка «Волхонка», открытое в рамках недавнего празднования Дня города, сегодня активно осваивают жители округа, и особенно увлеченно его исследуют школьники. Для ребят парк — не просто место для прогулок, а настоящая полевая лаборатория под открытым небом.

Ярким примером такого подхода стал мастер‑класс «Экспресс‑диагностика природной среды: анализ воды и воздуха», который прошел в павильоне «Лесная лаборатория». В нем приняли участие учащиеся научного общества «Зеленая волна» Центра образования № 10.

На занятии школьники познакомились с современными методами экологической оценки и поработали с настоящим специализированным оборудованием. В арсенале ребят были: тест‑комплекты и тест‑системы для анализа природных вод; микроскопы и лупы для детального изучения образцов; коллекция биоиндикаторных организмов; портативная экспресс‑лаборатория «Пчелка‑У» — с ее помощью школьники учились оценивать степень загрязнения воздуха.

Практические навыки, полученные на мастер‑классе, ребята планируют применять при разработке собственных исследовательских экологических проектов в рамках работы НОУ «Зеленая волна».