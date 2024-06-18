Чемпионат мира по плаванию на открытой воде прошел в Солнечногорске

Первый этап Чемпионата мира по плаванию на открытой воде X-Waters Moscow Istra прошел в деревне Лопотово под Солнечногорском. На Истринском водохранилище на старт вышли почти 1300 человек.

Заплывы проходили на территории загородного клуба «Романтик». Для взрослых спортсменов было четыре дистанции: 500 метров, один, два и шесть километров. Для детей были отдельные дистанции — 50 и 200 метров. Победителей отметили грамотами, медалями и подарками.

«Солнечногорск уже четвертый год подряд становится местом для проведения данного заплыва. Главная причина — комфортные условия и подходящая местность, Истринское водохранилище подходит идеально. Есть возможность устраивать заплывы как на короткие, так и на длинные дистанции и при этом видеть всех участников», — отметил организатор мероприятия Сергей Ефимов.