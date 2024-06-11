Бывшую офицерскую столовую снесли в Солнечногорске

Фото: Пресс-служба Мособлархитектуры

Ликвидация недостроев и аварийных зданий продолжается в городском округе Солнечногорск. На этот раз демонтировали заброшенный аварийный дом на улице Военный Городок. Раньше здесь располагалась офицерская столовая.

«Длительное время одноэтажное кирпичное здание бывшей офицерской столовой не эксплуатировалось и начало разрушаться. Прилегающая территория находилась в ненадлежащем, запущенном состоянии, ограждение отсутствовало, был свободный доступ третьих лиц. На портал „Добродел“ поступали жалобы жителей с просьбой принять меры», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Фото: Мособлархитектура

Администрация Солнечногорска включила здание в перечень для ликвидации. Сейчас все работы завершены, участок свободен и очищен от мусора. Позже здесь проведут благоустройство.

На территории городского округа Солнечногорск 376 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено или приведено в соответствие 234 из них. Работа продолжается.

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