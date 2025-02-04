Бригады врачей совершили 6,6 тысячи выездов в деревни и села Подмосковья за год

Бригады подмосковных врачей совершили почти 6,6 тысячи выездов в отдаленные территории в 2024 году. Они осмотрели 81,4 тысячи человек, которые не смогли самостоятельно добраться до медучреждений.

Бригады врачей выезжают в деревни и села, чтобы повысить доступность медицинской помощи. В мобильных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген и получить консультацию специалистов.

«Всего в прошлом году мобильные комплексы совершили почти 6,6 тысячи выездов в отдаленные населенные пункты, в ходе которых были осмотрены 81,4 тысячи человек», — сказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

Узнать график выезда мобильных бригад можно на сайтах и в соцсетях медучреждений. С собой на прием необходимо взять паспорт и полис ОМС.