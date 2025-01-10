Больше тысячи тонн сельди продали в магазинах Подмосковья в декабре

Одним из главных украшений новогоднего стола ежегодно становится знаменитый салат «Сельдь под шубой», из-за чего спрос на рыбу увеличивается. В декабре подмосковные магазины, рынки и супермаркеты продали больше тысячи тонн селедки.

Вкус салата «Сельдь под шубой» знаком каждому с детства. Хозяйки готовят его в разных вариациях, но ключевой ингредиент всегда неизменен — рыба, нарезанная мелкими кубиками.

Сельдь пользуется большой популярностью у россиян и является отличным источником омега-3. В 100 граммах продукта содержится около 18 грамм белка и 12 грамм жирных кислот, которые благотворно влияют на сердце и сосуды.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в декабре спрос на сельдь увеличился в регионе на 58% по сравнению с другими месяцами. В супермаркетах, розничных магазинах и на рынках продали более 1000 тонн этой продукции.