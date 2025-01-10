Более миллиона кубометров отходов собрали в Подмосковье с 1 по 8 января

Региональные операторы Подмосковья в усиленном режиме работали во время новогодних праздников. Только за первую неделю января они собрали и вывезли с контейнерных площадок более миллиона кубометров отходов.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья подвели итоги первых дней января.

В Каширском кластере собрали 136 тысяч кубометров отходов, в Ногинском — 213 тысяч, в Алексинском — 50 тысяч, в Воскресенском — 133 тысячи, в Чеховском — 103, 3 тысячи, в Рузском — 195 тысяч, в Сергиево-Посадском — 215, 5 тысячи кубометров.

Бригады сотрудников, а также ломовозы, мусоровозы и бункеровозы работали на праздниках в две смены.

С 9 января вывоз отходов проводится по классическому графику.