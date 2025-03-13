Более чем в 50 подъездах Подмосковья восстановили остекление за февраль

Ремонт многоквартирного дома включает замену поврежденного остекления и неисправной фурнитуры. Это необходимо для поддержания комфортного микроклимата как в подъездах, так и в квартирах. За февраль коммунальщики по заявкам жителей отремонтировали окна в более чем 50 подъездах многоэтажек.

Замену и ремонт окон проводит управляющая организация.

В отопительный сезон все прорехи, щели, неплотные притворы, через которые может уходить тепло, должны быть исключены, отмечают в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Также в ведомстве напоминают жителям, если в подъезде разбиты стекла или не функционирует фурнитура, следует обратиться в свою управляющую компанию. Если неполадки не устранили после заявки — сообщайте в территориальный отдел министерства.