Более 700 дорожных дефектов устранили в Богородском округе с начала года

В Богородском округе продолжаются работы по ямочному ремонту муниципальных дорог с целью повышения безопасности дорожного движения. Этот вид ремонта выполняется круглогодично, включая зимний период, когда используется литой асфальт.

Литой асфальт — это материал, который позволяет эффективно устранять повреждения дорожного покрытия даже при низких температурах. Благодаря своей высокой текучести он полностью заполняет все неровности и трещины, исключая образование воздушных пустот.

По данным Управления дорожного хозяйства администрации Богородского округа, с 1 января по 3 февраля 2025 года устранили 748 ям. Наибольший объем работ выполнен в таких населенных пунктах округа, как Ногинск и Старая Купавна.

Ямочный ремонт остается важной мерой для оперативного устранения повреждений на дорогах, что позволяет значительно снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий.