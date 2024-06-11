Более 600 участников приняли участие в турслете в Наро-Фоминском округе

Туристический слет прошел у деревни Сотниково в Наро-Фоминском городском округе. В юбилейный 40-й раз поучаствовать в конкурсах и соревнованиях приехали 17 команд — более 600 участников.

По словам председателя Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа, туристический слет — это встреча единомышленников, людей, ведущих активный образ жизни.

«Начиналось это с горкома комсомола в районе деревни Слизнево. Затем решили подобрать другое место. Выбор пал на вот эту поляну под Волчонками, где проводится туристический слет», — пояснил Пензов.

На открытии юбилейного слета чествовали ветеранов движения, особенно тех, кто участвует в нем с самого начала.

«Чем этот юбилейный слет особенный? Во-первых, мы чествуем юбиляров. У нас есть очень классная команда, которая как раз отмечает 40 лет — это команда „Селятино“. Также мы отметили сегодня ветеранов слета — это люди, которые более 25 лет находятся в этом мероприятии», — рассказала Рената Демидова, директор молодежного комплексного центра Наро-Фоминска.

В двухдневной программе для участников организовали семейные эстафеты, волейбол, футбол, силовые конкурсы и скалолазание. Повара-любители соревновались в приготовлении обедов на костре, а спасатели продемонстрировали, как правильно оказывать первую помощь.

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