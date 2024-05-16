Более 500 заявок подали на конкурс Системы-112 в Подмосковье | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 10:02 Более 500 заявок подали на конкурс Системы-112 в Подмосковье Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Творческий конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей» проходит в регионе уже в шестой раз. С каждым годом количество участников растет.

На конкурс принимаются рисунки, фотографии, видеоролики или видеосюжеты, коллаж художественных изображений, текстовые документы с иллюстрациями, плакаты, игры, головоломки, альбомы нарисованных историй о Системе-112. Работу можно выполнить в любой технике.

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Подробности об участии в конкурсе можно узнать на официальном сайте Системы-112 Московской области.

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