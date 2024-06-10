Более 500 пловцов приняли участие в соревнованиях Swimcup в Сергиевом Посаде

Соревнования международного Кубка чемпионов Swimcup на Торбеевском озере прошли в Сергиево-Посадском городском округе. В них приняли участие более 500 пловцов.

По словам организатора Кубка чемпионов «Swimcup», многократного чемпиона мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгения Безрученко, на заплывах становится все больше зрителей, которые заряжаются духом соревнований и искренне поддерживают спортсменов на протяжении всего турнира.

​Первое место на дистанции 1000 метров занял подмосковный триатлет, мастер спорта Арсений Сироткин из Долгопрудного, ​на дистанции 2000 метров лучшее время показал спортсмен из Москвы Андрей Соколов. В соревнованиях на 4000 метров победил призер чемпионатов мира и Европы Юрий Сарамутин, а в эстафете три по 300 метров выиграла команда «Gold Swim Masters».

Заплывы международной серии Swimcup в Подмосковье проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».