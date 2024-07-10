Более 500 акций провели активисты «Единой России» с начала года в Химках

Активисты партии «Единая Россия» стали организаторами более 500 различных мероприятий для жителей Химок с начала года. Об этом стало известно по итогам заседания членов местной фракции.

Активисты подвели промежуточные итоги по различным направлениям деятельности.

Муниципальный депутат городского округа Химки Александр Васильев отметил, что меры поддержки для населения, реализуемые на территории нашего округа будут расширяться, в том числе помощь участникам спецоперации и их семьям.

Напомним, что попасть на личный прием к депутату может любой желающий. График приемов народных избранников на июль опубликован на сайте администрации Химок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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