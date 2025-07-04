Сегодня 20:07 В Сергиевом Посаде неадекват ударил мальчика ножом в шею В Сергиевом Посаде мужчина напал на 9-летнего ребенка с ножом, его задержали 0 0 0 Эксклюзив

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Неизвестный нанес удар ножом в шею девятилетнему мальчику во дворе многоэтажного дома в Сергиевом Посаде. Раненого ребенка доставили в больницу, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

По данным ведомства, в пятницу, 4 июля, поступила информация о том, что злоумышленник напал на ребенка с ножом и скрылся с места преступления.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка. Сергиево-Посадская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств преступления.

Источник 360.ru сообщил, что напавший на ребенка мужчина заперся в квартире. Правоохранители вскрывали дверь жилища. В настоящее время злоумышленника задержали. В Минздраве Московской области уточнили, что состояние пострадавшего врачи оценивают как средней степени тяжести. Ребенку оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Ранее неадекватный мужчина с ножом напал на жителей ЖК в Красногорске. Злоумышленник ранил одного из прохожих.