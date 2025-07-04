Порядка 50 детей отдохнули в пришкольном лагере «Солнышко» в Серпухове

В пришкольном лагере «Солнышко» при серпуховской школе №18 отдохнули 50 ребят, разделенных на два отряда. Начальник лагеря Эльвира Сайфердинова рассказала, что смена стала для детей настоящей маленькой жизнью, наполненной радостью, весельем и полезными занятиями.

Каждый день был насыщен разнообразными мероприятиями и мастер-классами. Особую благодарность в «Солнышке» выразили Серпуховскому историко-художественному музею и Музейно-выставочному центру за интересные и познавательные занятия. Также поддержал лагерь Музей памяти Лопасненского края из Чехова, где дети научились играть на крыловидных гуслях.

Помимо творческих занятий, ребята посещали кинотеатр, смотрели мультфильмы и художественные фильмы, участвовали в спортивных соревнованиях на стадионе «Труд». Для маленьких артистов был организован театральный отрывок из сказки «Приключения Буратино».

Заключительный день смены прошел особенно ярко. Дети исполнили флешмоб и сыграли в игру «Поле чудес». Лагерь «Солнышко» вновь подарил юным серпуховичам море положительных эмоций и раскрыл множество талантов.