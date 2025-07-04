Украина собралась конфисковать российские вагоны

Свыше 1590 железнодорожных вагонов, принадлежащих России, собрались конфисковать на Украине. Президент республики Владимир Зеленский внес соответствующий законопроект в Верховную раду, сообщили на сайте украинского парламента.

В пояснительной записке предлагается утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О принудительном изъятии на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов».

Также в документе отметили, что изъятие 1592 видов железнодорожных вагонов необходимо для предотвращения контроля за ними. Сам текст законопроекта пока не опубликовали.

Ранее сообщалось, что в управление украинского Национального агентства по розыску и менеджменту активов получило в управление 588 тысяч долларов, арестованных на счетах российских компаний.