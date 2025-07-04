Раненного в Нальчике полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии

Получивший ранение при нападении неизвестных в Нальчике сотрудник Госавтоинспекции находится в тяжелом состоянии. Его забрали прибывшие на место происшествия врачи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Кабардино-Балкарии сообщило, что в республиканскую клиническую больницу доставили двух пострадавших. Сейчас их состояние оценивают врачи.

Глава региона Казбек Коков заявил, что на сотрудника ДПС напал неизвестный с холодным оружием. Он подчеркнул, что злоумышленника уничтожили на месте.

«Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего», — подчеркнул руководитель республики.

Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев добавил, что на сотрудника Госавтоинспекции набросился мужчина с ножом из остановленного автомобиля. Проезжавший мимо полицейский патруль, увидев нападение, открыл огонь и ликвидировал злоумышленника.