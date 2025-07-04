Коммунальные службы Подмосковья привели в порядок городские зеленые зоны

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Клумбы и зеленые зоны привели в порядок в Подмосковье силами коммунальных служб. В течение всего лета специалисты продолжат работы в общественных пространствах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий МО.

Уход за растениями проводится регулярно: цветы и деревья поливают, дают им подкормку, удаляют сорняки возле и поддерживают общий внешний вид.

В этот раз пропололи, полили и обновили клумбы в Коломне на площади Восстания около дома № 6 и на улице Октябрьской революции. На улице Гагарина постригли живую изгородь

Помимо этого, около многоэтажек в Зарайске во 2-м микрорайоне и на Советской улице высадили молодые липы.

В ведомстве призвали жителей региона беречь территории округов: их зеленые насаждения, детские и спортивные площадки, а также малые архитектурные формы.