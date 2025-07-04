Экомобиль для сдачи вторсырья остановится в 8 округах Подмосковья в выходные

В выходные 5 и 6 июля специальный экомобиль вновь отправится по городам Подмосковья, чтобы принять у жителей вторсырье на переработку. Мобильный пункт приема отходов сделает остановки в восьми населенных пунктах.

В субботу экомобиль будет работать у входа в парк «Пехорка» со стороны Парковой улицы в Балашихе, на 32 километре Волоколамского шоссе возле остановки «Нахабино» в Красногорске, на улице Гоголя поселка Томилино в Люберцах и около кинотеатра «Русь» в Коломне.

В воскресенье пункты приема откроются перед ТЦ «Дисконт» в Серпухове, у рыночной площади на Долгопрудной станции, на парковке ТК «Лента» на Березовой улице в Видном и на площади ЦДК имени Калинина в Королеве.

График работы экомобилей — с 12:00 до 18:00. Жители смогут сдать различные виды пластика и другого вторсырья, а за это получить бонусы от сети магазинов «ВкусВилл».

Информация о том, что принимается на переработку, доступна по ссылке.