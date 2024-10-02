Более 4 тысяч молодых людей провели лето в подмосковных студотрядах

Движение Студенческих отрядов в Московской подвело итоги работы. Всего более четырех тысяч студентов университетов и колледжей региона поучаствовали в всероссийских проектах.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в этом году студенты поработали в разных сферах — от педагогики и строительства до медицины и сельского хозяйства. А также в детских центрах и оздоровительных лагерях Краснодарского края, Крыма и Владивостока.

Движение Студенческих отрядов в Московской области появилось в 2020 году, и с тех пор его членами стали более пяти тысяч студентов.

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