Более 340 км путей отремонтировали на МЖД в этом году

Работники Московской железной дороги с начала ремонтно-путевой компании 2024 года отремонтировали 341,2 километра путей и уложили 207 комплектов стрелочных переводов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

«Наиболее протяженные отремонтированные участки Московской области — Виноградово — Воскресенск, Поварово-3 — Манихино, Яганово — Блокпост 61 км, Чисмена — Волоколамск, Куровская — Авсюнино, Гжель — Куровская», — пояснили в ведомстве.

Также ремонт провели в Рязанской, Тульской, Орловской, Смоленской и Брянской областях.

По словам начальникам МЖД Валерия Танаева, почти 70% всех работ выполнялись по технологии «закрытого перегона». Эта технология позволяет сделать ремонт в очень короткие сроки.

«Так, на пике сезона в работах было задействовано 1100 человек. Всего в период ремонта эксплуатировалось около 120 единиц путевой техники и 115 автотракторной, — пояснил начальник Танаев.

При постановке пути в проектное положение для обеспечения высокой точности использовались лазерные системы в комплексе со спутниковой аппаратурой и геодезической сетью. А технология укладки сразу нескольких стрелочных переводов позволила значительно сократить время работы.