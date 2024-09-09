Более 3000 жителей поучаствовали на выборах депутатов в Подольске

В городском округе Подольск подвели итоги выборов депутатов. Всего в них поучаствовали 3658 жителей. Победил Андрей Черепенников, его поддержали 57,3% избирателей.

С результатом 57,3% голосов на выборах депутата Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 13 победил Андрей Черепенников.

Андрей Черепенников участвовал на выборах как самовыдвиженец. Он родился в Серпухове 26 июня 1968 года. Сейчас живет в Подольске, трудится в войсковой части оператором беспилотных летательных аппаратов. Народный избранник имеет высшее образование по специальности «Менеджмент». В 2023 году он добровольно отправился в зону специальной военной операции. Андрей Черепенников — участник образовательного проекта «Время героев». Женат, воспитывает сына.

Голосование продлилось с 6 по 8 сентября. В Подольске работали девять избирательных комиссий. Ход выборов контролировали 36 наблюдателей от Общественной палаты Московской области и кандидатов.

Отметим, Дмитрий Зубарев набрал 3,94% голосов, за Алексея Семиошина проголосовали 5,58% избирателей, Александра Столяра выбрали 6,29% человек и Ольге Сухаревой свои голоса отдали 25, 29% горожан.

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