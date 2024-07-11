Более 3 тысяч засоров канализации устранили в домах Подмосковья за полгода

С начала года управляющие компании выполнили более трех тысяч заданий по устранению засоров в общедомовых системах отвода воды. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Засоры в канализации часто бывают вызваны самими жильцами, которые выбрасывают в канализацию недопустимые предметы. Это могут быть остатки пищи, окурки, средства гигиены, масляные отходы. Также не стоит использовать систему водоотведения для утилизации лекарств, химических или других опасных веществ, которые могут навредить природе.

Если случился засор, об этом нужно сообщить своей управляющей компании. Сделать это можно напрямую или через портал ЕДС МО. Коммунальщики обязаны взять заявку и исполнить ее в регламентные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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