Более 230 специалистов пополнили штаты коммунальных служб Подмосковья в январе

Работа по привлечению кадров в отрасль жилищно-коммунального хозяйства продолжается в Подмосковье. В январе управляющие компании и бюджетные учреждения приняли в свои штаты более 230 специалистов.

«Работу по подбору кадров мы начали летом. Чуть больше чем за полгода в муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий и в управляющие компании привлечено более 3,5 тысячи человек. Наиболее востребованные профессии на рынке сейчас — дворники, сантехники, механизаторы», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Специалистов при необходимости обеспечивают общежитиями, предоставляют социальную поддержку и профессиональное обучение. Кроме того, с лета в Подмосковье удалось поднять заработные платы коммунальщиков — теперь это в среднем 65-70 тысяч рублей

В январе муниципальные бюджетные учреждения привлекли 221 сотрудника, еще 16 пришли работать в управляющие компании. Это водители, машинисты, дворники и другие специалисты.