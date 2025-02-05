Более 220 метров сетей водоотведения заменили в Одинцове в 2024 году

В прошлом году специалисты активно занимались капитальным ремонтом сетей водоотведения. За этот период они заменили 224 метра коммуникаций.

Одним из ключевых объектов работ стал канализационный коллектор в деревне Измалково. Он является основным трубопроводом, через который сточные воды транспортируются от точек сброса до очистных сооружений.

На объекте коммунальщики провели полную замену запорной арматуры, установили три новых шиберных затвора на дюкере — напорном участке трубопровода. Коллектор диаметром 900 миллиметров проходит под рекой Самаринка, поэтому повышение его надежности и эффективности работы позволило минимизировать риски возникновения экологических проблем как в самой деревне Измалково, так и в притоке Москвы-реки.

Еще одним важным объектом работ стала установка грабельной решетки на главной канализационной насосной станции в поселке Барвиха. Грабельная решетка — это важный элемент системы очистки сточных вод, который предназначен для удаления из стоков крупных и мелких загрязнений, таких как листва, пластик и песок. Монтаж новой решетки значительно повысил эффективность механической очистки сточных вод перед их подачей в насосное оборудование.

Специалисты подчеркивают, что установка грабельной решетки не только улучшила качество предварительной очистки, но и снизила вероятность аварийных ситуаций, вызванных засорами и перегрузками насосов. Защита насосного оборудования от загрязнений и посторонних предметов является важным шагом для увеличения срока его службы и обеспечения надежной работы всей системы водоотведения.