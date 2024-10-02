Более 200 окон в подъездах домов Подмосковья отремонтировали с начала осени

Управляющие компании Подмосковья отремонтировали более 200 окон в подъездах многоквартирных домов с начала осени. Работы провели под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как пояснили в ведомстве, ремонт поврежденных окон в подъезде или замена вышедшей из строя фурнитуры – это часть текущего ремонта жилого дома. В этом случае работы проводит управляющая организация за счет средств жильцов.

УК обязаны оперативно устранять все неисправности. Жители Московской области могут обратиться в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через сайт ЕДС МО.

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