Более 20 новых контейнерных площадок появилось в Красногорске с начала года

В городском округе Красногорск продолжается активная модернизация контейнерных площадок, обеспечивающих не только эстетичный вид, но и дополнительные функциональные удобства для жителей. По поручению главы округа Дмитрия Волкова за каждой площадкой закреплен дворник, который отвечает за своевременное наведение порядка после вывоза мусора.

Депутат Артур Бадретдинов посетил одну из модернизированных площадок на улице Железнодорожная, дом 31, чтобы лично проконтролировать ход работ. Он отметил, что в этом году уже установлено 23 новые контейнерные площадки, а также дополнительные площадки для вывоза крупногабаритного мусора.

«Посмотрели, как была модернизирована контейнерная площадка. Таких контейнерных площадок в этом году уже поставили 23. Также дополнительно к контейнерным площадкам устанавливаются площадки для вывоза крупногабаритного мусора. Поэтому я думаю, что это создаст более комфортные условия для жителей», — прокомментировал Артур Бадретдинов.

Планы на следующий год включают модернизацию еще 49 контейнерных площадок, что позволит значительно улучшить инфраструктуру и повысить качество жизни в городском округе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».