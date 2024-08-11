Более 2 млн квадратных метров газонов покосили в Химках с начала лета

Специалисты «Объединенного городского хозяйства» городского округа Химки привели в порядок более двух миллионов квадратных метров газонов во дворах с начала летнего сезона. Также жители отправляют до 10 заявок на спил сухих и аварийных деревьев ежедневно.

Работники «Объединенного городского хозяйства» каждый день проверяют территорию округа, а также принимают заявки от горожан на покос газонов во дворах. Всего с начала лета в Химках облагородили свыше двух миллионов квадратных метров газонов.

«Специалисты каждый день следят за территориями, также делают ремонт детских площадок и многое другое», — сказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Сотрудники городского хозяйства ежедневно получают и до 10 заявок от жителей на спил аварийных и сухих деревьев. Такие участки работники также выявляют самостоятельно, обходя территорию округа по адресам.

Напомним, что в Химках продолжают благоустраивать разные районы: ремонтируют детские площадки, озеленяют дворы, меняют уличное освещение.

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