Более 180 жилых домов капитально отремонтируют в Воскресенске в 2025 году

В Воскресенске в 2025 году капитальные ремонты пройдут в 181 жилом доме. Из них в пяти многоэтажках работы уже завершены.

Глава городского округа Алексей Малкин провел встречу с представителями Фонда капитального ремонта Московской области.

«В этом году сразу в нескольких микрорайонах городского округа Воскресенск реализуется масштабная программа капитального ремонта многоквартирных домов», — написал на совей странице глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

В рамках краткосрочного плана программы по капитальному ремонту запланировали привести в порядок 181 многоквартирный дом по 834 видам работ. Из них на 16 объектах уже приступили к 28 видам работ, а на 10 объектах завершили обновления.

Жителей предупредили, что необходимо предоставить доступ в жилые помещения, подвалы и чердаки для проведения работ по замене стояков горячего и холодного водоснабжения, а также отопления и канализации. В случае невыполнения, подрядчик приостановит работы с последующим исключением из программы.

С планом капитального ремонта в Воскресенске, видами работ и сроками проведения можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.