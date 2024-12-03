Более 1,5 тыс. роторов для уборки снега передали округам Подмосковья

Для коммунальных служб Подмосковья в этом году приобрели более 1,5 тысячи ручных роторов. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что еще около 900 таких машин городские округа закупили самостоятельно.
Больше всего средств малой механизации выдали Подольску (50 роторов), Лобне (49) и Богородскому (48).
Все роторы произведены на заводах в Смоленской и Нижегородской областях. Для работников коммунальных служб подготовили специальные инструкции по сборке и использованию техники. Ролики помогут правильно эксплуатировать машины и избежать частых поломок.
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