Более 15 тысяч тонн сухих бульонов произвели в Подмосковье за год

Фото: Фото: ООО «Европродукт»

В Подмосковье производят более 45% сухих бульонов и супов от общего объема в Центральном федеральном округе и свыше 35% от общероссийского объема. За год в регионе изготовили 15,2 тысячи тонн такой продукции, которая помогает экономить время на приготовление супов и вторых блюд.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что производством сухих бульонов занимается, например, компания «Европродукт» в городском округе Лыткарино. Завод разработал четыре рецептуры бульонов: говяжий, куриный, грибной и овощной. Чтобы приготовить наваристую основу для первых и вторых блюд, достаточно добавить смесь в кипящую воду. Продукция выпускается под маркой Tamaki и уже заметна в магазинах.

Ранее стало известно, что объем производства приправ и специй вырос в Подмосковье на 25% в первом полугодии. Региональные компании выпустили 79% от общего объема приправ и специй в ЦФО и 47% — от общероссийского объема.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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