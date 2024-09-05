Более 15 случаев незаконного сброса отходов выявили в Красногорске с 1 июня

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный регион» в городском округе Красногорск зафиксировали 17 случаев нелегальной утилизации строительного мусора. Размер штрафа за правонарушение достигает 200 тысяч рублей.

За лето самое большое количество нарушителей, которые незаконно выбрасывают строительные отходы, выявили на улице 50 лет Октября, Железнодорожной улице и в поселке Архангельское Красногорска.

Камеры видеонаблюдения «Безопасный регион», расположенные на мусорных площадках, фиксируют госномера машин, из которых сбрасывают отходы. Хозяевам транспортных средств выписывают штрафы. Для граждан размер штрафа установили до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, а для юридических лиц он достигает 200 тысяч рублей.

Напомним, жители обязаны утилизировать отходы в том населенном пункте, в котором живут. Для этого необходимо заключить договор на вывоз мусора.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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