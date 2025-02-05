Более 15 лифтов заменят в четырех многоквартирных домах в Одинцове в 2025 году

В Подмосковье активно продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда». По региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Одинцовском округе планируют заменить 17 лифтов в четырех домах. Организацией работ занимается подмосковный Фонд капитального ремонта.

Лифты заменят по следующим адресам: деревня Солослово, микрорайон 1/5, дом 2; рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе, дом 50; а также в городе Одинцово на Новоспортивной улице, дом 4, корпус 3 и Можайское шоссе, дом 157.

Как пояснил заместитель главы Одинцовского округа Михаил Коротаев, приоритетом при замене лифтов стали те подъемные механизмы, срок службы которых либо подходит к концу, либо превышает 25 лет. Сейчас в муниципалитете уже поменяли все лифты, эксплуатационный срок которых истек.

Новые лифты, которые предстоит установить, производят в России и Беларуси. Они соответствуют современным стандартам безопасности, оснащены энергосберегающими кабинами, антивандальной защитой и работают практически бесшумно. Среди дополнительных опций — экономичное светодиодное освещение и «умные датчики» на дверных проемах, которые повышают уровень безопасности. Приемка лифтов осуществляется с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.

Ознакомиться с адресной программой капремонта МКД можно на главной странице компьютерной версии сайта Фонда капитального ремонта Подмосковья.