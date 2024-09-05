Более 130 заседаний Совета депутатов состоялись в Воскресенске за 5 лет

Заключительное заседание Совета депутатов состоялось в городском округе Воскресенск. Всего за 5 лет депутаты провели 133 встречи.

На внеочередном заключительном заседании народные избранники внесли поправки в муниципальный бюджет на 2024 год, а также корректировки на 2025 и 2026 годы. Помимо этого, депутаты утвердили два положения: о предоставлении муниципальных жилых помещений по договору коммерческого найма и о заключении концессионного соглашения по наружному освещению.

Глава Воскресенска Алексей Малкин поблагодарил собравшихся за ответственное отношение к работе и за активную гражданскую позицию.

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