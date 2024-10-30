Жители Подмосковья подали еще 1,3 тысячи заявок на признание многодетными

Свыше 1,3 тысячи подмосковных семей подали заявки на получение статуса многодетных за неделю. Подать заявление можно через «Госуслуги» .

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, электронная услуга доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Соцподдержка». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму.

Заполнить документ помогает умный сервис, который автоматически анализирует данные о детях и предоставляет информацию пользователю. После этого нужно проверить ее корректность и направить заявку.

Услугу предоставляют в течение семи рабочих дней.