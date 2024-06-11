Более 100 спортсменов поучаствовали в фестивале для незрячих в Мытищах

Фото: Пресс-служба Мытищи

Фестиваль приурочили ко Дню России. Команды из России и Казахстана сыграли в голбол и адаптивный мини-футбол.

Значительно расширилась география соревнований. Участие приняли более ста спортсменов из Москвы, Луганска, Астаны, Донецка, Симферополя, Краснодара и других городов России. Сборная школы «Авангард» собрала сильнейших спортсменов, в числе которых выступили четыре чемпиона Европы.

«С каждым годом наш фестиваль становится все более масштабным, От лица главы округа благодарю всех участников. Независимо от того, кто займет призовые места, вы все — победители»,  — отметил начальник управления по физической культуре и спорту городского округа Мытищи Дмитрий Герман.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Скандал на фоне аутизма. Родители детей с особенностями хотят подать на врача в суд

Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?

Наводнения, разрушения и загрязнение воды. Каким будет мегаливень Москве

Устроят бойню. НАТО решил втянуть Молдавию в конфликт с Украиной

Вирус Трояновой: почему они сходят с ума

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте