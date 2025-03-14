Более 100 человек присоединились к движению «Троянцы» в Балашихе

Главной целью «Троянцев» является популяризация здорового образа жизни, воспитание любви к Родине и моральных ценностей. Более ста жителей Балашихи стали частью спортивно-патриотического объединения «Троянцы», основанного в марте 2020 года Романом Чурзиным.

Движение получило свое название в честь Троицкой улицы и Троицкого монастыря, а также в знак уважения к трем богатырям и Святой Троице. После ухода Романа из жизни два года назад его дело продолжил брат — Иван Чурзин.

Тренировки проходят как на свежем воздухе, так и в спортзале, предоставленном 12-й школой в Новом Павлине. Занятия ведут семь тренеров в свободное от работы время.

«Дисциплина — это главный приоритет. Если не будет дисциплины, не будет и успеха», — подчеркивает главный тренер Иван Чурзин.

«Троянцы» не только способствуют физическому развитию своих участников, но и формируют стойкие моральные и этические убеждения, что делает их вклад в общество особенно значимым.