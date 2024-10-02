Более 10 новых линий наружного освещения появилось в Щелкове за 4 года

Модернизация системы наружного освещения продолжается в Щелкове. За четыре года в округе установили 13 новых линий.

В этом году новые линии наружного освещения появятся на Сиреневой улице в Щелкове, а также в деревнях Здехово и Новопареево. Итоги строительства линий в рамках программы «Светлый город» подвели на еженедельном совещании главы муниципалитета.

Другой темой встречи стал отопительный сезон. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков отметил, что узнать точную дату подачи тепла по конкретному адресу можно на карте.

«В этом году начало осени выдалось теплым. Тем не менее, для комфорта жителей, с прошлой недели мы начали поэтапный запуск отопления в соцучреждения — школы, детские сады, больницы и поликлиники. Теперь начинаем поэтапно запускать многоквартирные дома», — прокомментировал Андрей Булгаков.

Также на совещании сообщили, что в округе обновили 101 щит управления и более 11 тысяч светильников на светодиодные. Рассмотрели и обращения жителей за неделю.

Ряд из них касался нехватки профильных специалистов в больницах. Андрей Булгаков поручил помочь с поиском подходящих кандидатур. В течение месяца этот вопрос решат.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».