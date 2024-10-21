Благоустройство Сиреневой улицы в Серпухове завершится к концу октября

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко и муниципальный депутат Олег Андрух проверили ход благоустройства Сиреневой улицы. В этом году здесь уложат тротуары и смонтируют светотехническое оборудование.

Подрядчик установил опоры освещения. На данный момент он укладывает бордюрный камень и подготавливает грунт для асфальтирования дорожки длиной 700 метров. Протяженность освещения составит 1,5 километров. Рабочие смонтируют 38 современных светильников.

«Движение автомобилей на данном участке очень интенсивное, поэтому для безопасности жителей было крайне необходимо освещение дороги. Мы продолжим держать под контролем качество проводимых работ, которые завершатся до конца октября», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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