Волонтеру из Подольска вручили благодарность губернатора Подмосковья

На церемонии «Гордость Подмосковья» награды вручала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. Благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева глава движения «Ангелы фронта» Кристина Грек из Подольска получила за содействие в укреплении престижа семьи в обществе и достойное воспитание детей.

Волонтер вместе с другими неравнодушными жительницами муниципалитета более двух лет собирает и отправляет гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции. При этом Кристина Грек — жена и мама, воспитывает двоих детей. Ее муж отправился на фронт защищать Родину.

Напомним, ранее администрация Подольска предоставила помещение для участниц волонтерского сообщества «Ангелы фронта». Там производят продукцию быстрого приготовления, а также сушат овощи и фрукты для военнослужащих спецоперации.