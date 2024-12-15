Минимум троих детей спасли из полыхающего дома в центре Москвы

Источник 360.ru: детей вывели из горящего дома на улице Тимура Фрунзе

Спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе троих детей, из горящего дома № 18 на улице Тимура Фрунзе в Москве. Подробности сообщил источник 360.ru.

С третьего этажа спасли одного человека, еще троих — с четвертого. Двоих жителей вывели со второго этажа, еще двоих — с пятого.

Пламя охватило квартиру на первом этаже, огонь распространился по всей площади. Информации о пострадавших пока не поступало.

Сам дом — пятиэтажный с деревянными перекрытиями. Причины возгорания неизвестны.Спасателям удалось локализовать пламя.

«Я спал. Мы услышали задымление, я вышел, сказали пожар в доме. Только что эвакуировали нас всех, сейчас бабушку должны вывести», — сообщил 360.ru очевидец случившегося.

Ранее двоих детей спасли из горящей пятиэтажки на западе Москвы. Помощь медиков никому не понадобилась.