Считавшийся погибшим капитан танкера «Волгонефти 212» выжил

Считавшийся погибшим член экипажа танкера «Волгонефть 212», затонувшего в Черном море, оказался жив. Мужчина наглотался воды с мазутом и потерял сознание, сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, спасатели подняли из воды всех 13 членов экипажа танкера. Из них 11 моряков госпитализировали в медучреждения Анапы. Сильнее всех пострадал капитан судна. Помимо обморожения, он получил серьезный ушиб позвоночника. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов подтвердил, что в анапскую больницу доставили 11 пострадавших моряков. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные девять — в состоянии средней тяжести.

Во время шторма потерпели бедствие два танкера. На борту второго еще остаются люди. Спасателям удалось установить с ними связь.

Причиной крушения двух кораблей с нефтепродуктами могла стать ошибка экипажа. Источник «Интерфакса» в экстренных службах не исключил, что разрушение корпусов танкеров произошло из-за слишком высокой нагрузки во время непогоды.