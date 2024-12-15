BMW после ухода с рынка запатентовал концепт-кар в России

Немецкий автоконцерн BMW летом подал заявку на патент в России. Несмотря на уход из страны, компания зарегистрировала в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности один из концепт-каров, сообщил Telegram-канал Baza .

По данным канала, зарегистрированный автомобиль — концепт-кар Skytop, который в мае представляли на конкурсе Villa d’Este. Инженеры оснастили машину двигателем V8, за основу которого взяли модификацию M8 Competition. О возможности серийного выпуска автомобиля в BMW пока не заявляли.

Ранее Япония разрешила поставлять в Россию автомобили с «мягким» гибридом. Японское руководство уточнило «санкционные формулировки», благодаря чему россияне получили возможность покупать авто с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что смягчение запрета не поможет японским автомобилям конкурировать с китайскими. Решение властей Японии не является «первой ласточкой» в отмене антироссийских санкций, предупредил он.