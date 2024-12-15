Появилась запись переговоров с экипажами потерпевших бедствие танкеров «Волгонефть»

В Сети появились записи переговоров экипажей танкеров «Волгонефть» с Центром Службы управления движением судов Керченского пролива. Аудио опубликовал Telegram-канал «Известий» .

На записи слышно, как моряков просят подготовиться к эвакуации. В ответ член экипажа сообщил, что люди уже надели спасательные жилеты, но возможности спустить водоводы нет.

«[Спасательный буксир] „Меркурий“ уже подходит к 212-му», — сообщил сотрудник Центра Службы управления движением судов.

Танкеры потерпели крушение днем 15 декабря в Керченском проливе. Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу по ликвидации последствий случившегося.