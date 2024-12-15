Появилась запись переговоров с экипажами потерпевших бедствие танкеров «Волгонефть»

В Сети появились записи переговоров экипажей танкеров «Волгонефть» с Центром Службы управления движением судов Керченского пролива. Аудио опубликовал Telegram-канал «Известий».
На записи слышно, как моряков просят подготовиться к эвакуации. В ответ член экипажа сообщил, что люди уже надели спасательные жилеты, но возможности спустить водоводы нет.
«[Спасательный буксир] „Меркурий“ уже подходит к 212-му», — сообщил сотрудник Центра Службы управления движением судов.
Танкеры потерпели крушение днем 15 декабря в Керченском проливе. Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу по ликвидации последствий случившегося.
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