Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жителей освобожденных сел Плехово, Дарьино и Новоивановка необходимо эвакуировать. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

По его словам, жители этих населенных пунктов несколько месяцев находились в сложных условиях. Кроме того, противник регулярно наносит удары по территории Курской области.

«Сейчас необходимо совместно с военнослужащими, спасателями, медиками и волонтерами эвакуировать жителей, которые долгое время находились в тяжелых условиях», — написал Хинштейн.

За неделю Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в Курской области. В сообщении Министерства обороны говорится, что в результате успешных наступательных действий были освобождены Плехово, Дарьино и Новоивановка, расположенные в Курской области.

Ранее в Курской области морской пехотинец захватил в плен 49-летнего мужчину, который был мобилизован Вооруженными силами Украины. Выяснилось, что военный с самого детства страдал от психического заболевания. Но его все равно отправили на фронт.