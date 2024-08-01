Благоустройство еще 10 лесопарков завершится до конца года в Подмосковье

В Подмосковье ведется благоустройство 26 лесопарков и лесопарковых зон, работы в 10 из них завершатся до зимы. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил обновление Кучинского леса в Балашихе.

«В 10 лесопарках работы планируется завершить до конца года. Финансирование, предусмотренное на эти цели на этот год, составляет свыше 6,3 миллиарда рублей, из них из регионального бюджета — порядка 4,7 миллиарда рублей», — привел данные спикер регионального парламента.

Во время рабочей поездки в Балашиху Игорь Брынцалов посетил территорию Кучинского леса. Лесопарк обновят в течение трех лет, этот год — первый. Глава Балашихи Сергей Юров подчеркнул, что в ходе реализации проекта учли пожелания местных жителей.

«Сейчас мы уже видим дорожки в черновом варианте, которые дошли до усадьбы Горенки. Здесь будет установлено видеонаблюдение и наружное освещение. В зоне отдыха установят спортивные и детские площадки, два настила с выходом к реке. Планируем большую часть работ выполнить уже в этом году, остальное завершим в следующем», — поделился планами глава.

Главный архитектор проекта Алексей Воробьев добавил, что основная идея — создать комфортную среду для отдыха в любое время года, но при этом подчеркнуть особенность места, связанную с расположенной рядом дачей Мейерхольда. Отдельные элементы в лесопарке будут перекликаться с деятельностью мастера и методикой его работы в театре.

В будущем Кучинский лес станет частью единого туристического маршрута из усадьбы Горенки в парк «Пехорка».

«Это масштабный проект, только на первый его этап предусмотрено финансирование в объеме 475 миллионов рублей, 318,3 миллиона из которых — из регионального бюджета. Уверен, в будущем место станет одной из главных визитных карточек не только Балашихи, но и всего нашего Подмосковья», ­– сказал Игорь Брынцалов.

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