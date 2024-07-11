Благоустройство дворов вблизи Дворца спорта частично завершилось в Чехове

Фото: Телеканал «360»

Глава Чехова Михаил Собакин проинспектировал работы по приведению в порядок дворовых территорий у Дворца спорта «Олимпийский» в Чехове. Внимание уделили состоянию подъездов, детских площадок и дорог.

Обход дворов на Весенней улице провел глава Чехова. Здесь завершилась первая часть работ по покраске лавочек, покосу травы, уборке мусора и грязи. Михаил Собакин отметил, что спиленные ветки нужно убирать своевременно. также он дал поручение следить за чистотой бордюров и дорог.

Лично сообщить о просьбах и проблемах в рамках обхода могли и жители округа. Так, после обращения жительницы дома № 18, возле многоэтажки кронируют деревья и поставят еще одну лавочку. А в подъезде дома № 20 сделают ремонт до конца июля.

«Не ровен час, кому-то что-то на голову упадет. Давайте проведем работы до конца месяца. Поставьте на контроль. Проверьте 29 июля», — дал поручения специалистам глава Чехова Михаил Собакин.

Жители также обращались к главе округа по поводу проблем с отоплением зимой и обсуждали состояние подвала.

«Жилищно-коммунальное хозяйство — всегда была тема острая. Выполняем работы. Глава всегда указывает на недостающие моменты, стараемся вовремя исполнять», — прокомментировал генеральный директор «ЖКХ города Чехов» Константин Лукашев.

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