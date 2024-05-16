Бесплатные речные прогулки для пенсионеров запустили в Химках | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 19:44 Бесплатные речные прогулки для пенсионеров запустили в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Сезон речных прогулок стартовал для участников клуба «Активное долголетие» в городском округе Химки. Маршрут по каналу имени Москвы будет для них бесплатным.

Проект под названием «Доброфлот» запустили по пожеланиям самих химчан. Запуск речных маршрутов приурочили к предстоящему Международному дню семьи.

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«Люди, прожившие вместе много лет и сохранившие теплые отношения, всегда будут служить наглядным примером для молодых пар. Чтобы любовь со временем не прошла, необходимо многому учиться и работать над собой», — сказал Владимир Харитонов.

Долголеты перед отправлением смогли посмотреть концерт от вокального трио из Московского государственного института культуры и ансамбля духового оркестра. Затем члены клуба и семьи бойцов специальной военной операции отправились в круиз на теплоходе по каналу имени Москвы. Вся поездка сопровождалась живой музыкой, и в завершение для всех организовали праздничный квиз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти весенние ярмарки, экскурсии под открытым небом, фестивали и интерактивные квесты.

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